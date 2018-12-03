استنفار “الهلال الأحمر” بالمدينة المنورة استعدادا للتعامل مع الأمطار

المدينة - الوئام - سمير اللهيبي:

‏تزامنا مع التحذيرات الصادرة بخصوص التغييرات المناخية التي ستشهدها المنطقة خلال الأيام المقبلة، رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة أهبة الاستعداد والجاهزية داخل المدينة والمحافظات التابعة لها.

وبين المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، أنه في حالة الاحتياج أو زيادة الحالات عن المعدل الطبيعي اليومي وحدوث أي طاريء سيتم على الفور بدء العمل بخطة الطوارئ وإشعار جميع الموظفين بذلك واستدعائهم وتشغيل مركز الإسناد والدعم بالطاقة القصوى.

وسيتم تركيز التواجد بالمسجد النبوي الشريف والمنطقة المركزية بالفرق الإسعافية و الفرق التطوعية الإسعافية أثناء الحالة الجوية.

وتماشيا مع هذه التحذيرات، دعت الهيئة الجميع إلى الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بالمرور بها أو الاقتراب منها، وطالب سالكي الطرق بتوخي الحيطة والحذر.