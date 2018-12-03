“الفيصل” يقف على الأحياء المتضررة من الأمطار في محافظة الليث.. غدا

يقف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل غداً (الثلاثاء) على الأحياء المتضررة من الأمطار في محافظة الليث، كما يزور عددا من المواقع المتوقع تطويرها خلال الفترة المقبلة، يرافقه في ذلك الفريق الذي وجه سموه بتشكيله مؤخرا ويضم ممثلين عن الإمارة وهيئة تطوير المنطقة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة النقل والدفاع المدني بالمنطقة.

وتأتي زيارة الأمير خالد الفيصل لمحافظة الليث، بعد أن ترأس سموه يوم الأحد الماضي اجتماعا في مقر الإمارة بجدة، وتخلله توجيه سموه بتشكيل فريق عمللإيجاد حلول عاجلة لمشكلة سد وادي الليث وتأمين المحافظة من أخطار السيول، كما وجه سموه أيضاً بإعداد دراسة شاملة لتطوير المحافظة في شتى الجوانب يتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة.

عقب ذلك يتجه الأمير خالد الفيصل إلى محافظة القنفذة في نفس اليوم وهناك يلتقي سموه الأهالي ويستمع إلى مطالبهم كما يرأس سموه اجتماع المجلس المحلي بحضور مديري الأجهزة الحكومية في المنطقة، والذي يتخلله مناقشة المشروعات التنموية والاطلاع على سير الأعمال فيها ، كما يدشن سموه عدداً من المشروعات الأخرى المنجزة، إلى جانب بحث سبل تحريك العمل في المشاريع المتعثرة.

كما يحضر أمير منطقة مكة المكرمة في القنفذة ورشة العمل الخاصة بتطوير عمل رؤساء المراكز، وفي اليوم التالي (الأربعاء) يختتم سموه زيارته للمحافظة بوضع حجر الأساس لمطار القنفذة الذي سيبدأ تنفيذه على أرض الواقع على أن يتم إنجازه خلال عامين.