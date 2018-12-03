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في تطور خطير

انشقاق قياديين كبيرين عن ميليشيا الحوثي في البيضاء

انشقاق قياديين كبيرين عن ميليشيا الحوثي في البيضاء
Newly recruited Houthi fighters chant slogans as they ride a military vehicle during a gathering in the capital Sanaa to mobilize more fighters to battlefronts to fight pro-government forces in several Yemeni cities, on January 3, 2017. / AFP PHOTO / Mohammed HUWAIS
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الوئام-متابعات

أفادت مصادر قبلية يمنية اليوم الإثنين، بانشقاق قيادات حوثية في رداع بمحافظة البيضاء عن الميليشيا، بعد الهزائم التي تكبدها الانقلابيون في جبهات المحافظة، واقتراب المعارك من مناطقهم.
وقال مصدر قبلي يمني، إن “القيادي في ميليشيا الحوثي عادل قرموش العيوي المعين من قبل الحوثيين وكيلاً لمحافظة البيضاء، والقيادي البارز أحمد سيف الذهب المعين من قبلها قائداً للواء 139 رئيس ما يسمى مجلس التلاحم القبلي بمحافظة البيضاء، استقالا من جميع المناصب والمهام التي أسندت إليهما من قبل ميليشيا الحوثي”، وفقاً لما ذكره موقع “إب برس”.
وأكد المصدر، أن الانشقاقات تأتي على وقع هزائم الميليشيات الحوثية في المحافظة واستمرار تجاهلهما من قياداتها في منطقة رداع.
ورجح المصدر، تزامن هذه الانشقاقات مع قرب وصول القوات الحكومية إلى مفرق عفار بمديرية الملاجم، ما يؤشر على انشقاقات أخرى وانهيارات منتظرة في صفوف الميليشيا في منطقة رداع.

 

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