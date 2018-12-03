فيما جمد حسابه التركي.. أردوغان يواصل الحديث بحسابه العربي في تويتر للتغني بقضايا العرب

متابعات - الوئام

لا يكاد يمر يوم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا ويغرد فيه مستخدما حسابه المخصص باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بينما حسابه باللغة التركية على الموقع نفسه لا يجد من يحنو عليه بالأيام، ويكاد يكون مجمدا إلى حد ما عن الحديث في القضايا الهامة.

المتابع لحساب أردوغان بالعربية لن يأخذ وقتا في البحث حتى يجد المناسبات التي يستهدفها بتغريداته، فهي تأتي صراحة بلغة تحمل معنى التحريض الضمني، يرسل من خلالها رسائل لمحاولة استمالة الشعوب العربية عبر اللعب على جانب العاطفة بالحديث عن قضاياهم التي تخص الشؤون الداخلية.

منذ ساعات أطل الرئيس التركي على حسابه العربي بتغريدة تتحدث في الشأن اليمني، الذي لم يعره اهتماما منذ شهور، لكن سيكون الشأن اليمني مناسبا أكثر للحديث عنه، بعد مجريات الأمور في قمة العشرين الأخيرة.

لم يقدم أردوغان حلا للأزمة اليمنية ولم يتطرق إلى حديث سياسي أكثر من محاولة استمالة الشعب اليمني بعبارات عاطفية من قبيل “الأزمة اليمنية وصلت إلى مرحلة لا تدمي قلوب المسلمين فقط بل الإنسانية جمعاء، علينا في أسرع وقت ممكن تخفيف آلام الشعب اليمني المظلوم”.

وعلى النمط نفسه، فضل أردوغان التغريد على حسابه بالعربية في أثناء استقباله أمير دولة قطر تميم بن حمد في تركيا، وكتب عبارات غلب عليها المغازلة السياسية أكثر من علاقة دولتين، فكتب “تركيا وقطر تحركتا بتضامن وتعاون خلال الفترات الصعبة التي واجهتهما في السنوات الأخيرة. لقد أثبتت تركيا وقطر مرارًا وتكرارًا أنهما الصديق وقت الضيق”.

ويبدو أن عبارة “الصديق وقت الضيق” لم تكن ترقى إلى الأتراك الذين يعانون من وطأة أزمة اقتصادية أثرت بشكل جذري على مستوى المعيشة، وانتقادات طالت الرئيس التركي بعد حصوله على طائرة خاصة كهدية من قصر الدوحة قدرت بـ500 مليون دولار في الوقت الذي يأمر شعبه بالتقشف، أكثر من إيصال رسائل إلى الجانب القطري بالإسراع فيما تبقى من حزمة المساعدات القطرية المرصودة مسبقا في 15 مليار دولار للتخفيف من وطأة الدورلار الأمريكي على الليرة التركية من ناحية، وعلى الجانب الآخر إرسال رسائل ضمنية إلى الدول العربية المقاطعة للدوحة بسبب سياستها الداعمة للإرهاب في البلاد العربية.

في كل مناسبة سيفضل الرئيس التركي تمرير رسائله بالعربية، حتى في تلك المناسبات التي تخص الشأن التركي مثل الأزمة الاقتصادية التركية والتي يحتاج فيها الشعب داخليا إلى رسائل الرئيس أكثر من مخاطبة الخارج، فكتب مثلا على حسابه بالعربية محاولا إثبات الاتزان الداخلي أثناء الأزمة رغم الأرقام الرسمية التي تقول عكس ذلك “رغم الأزمة المالية العالمية والمحاولة الانقلابية إلّا أننا نجحنا في هذه المرحلة في تحقيق نمو بمعدل 5.8% سنويًا.

لن تخلو تغريدات أردوغان العربية من نغمة إعلاء الضمير وحماية الأمة الإسلامية والتلوح بذلك في غير مناسبة، وستنال فلسطين وسوريا الجانب الأكبر “نحن نتبع سياسة قائمة على العدل والإنصاف والضمير في كافة أنحاء المناطق الجغرافية التي تجمعنا بها أواصر المحبة. ولقد أظهرنا ذات الموقف بدءًا من اعتراضنا بالقول إن العالم أكبر من خمسة، وسياساتنا المتبعة في أفريقيا ووصولًا إلى القضية الفلسطينية والقدس والأزمة السورية”.