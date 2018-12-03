“السترات الصفراء” ترفض المشاركة في مفاوضات الحكومة الفرنسية

متابعات - الوئام

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن حركة السترات الصفراء أعلنت اليوم الاثنين أنها لن تشارك في المفاوضات مع الحكومة الفرنسية يوم غد الثلاثاء.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أمر رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب بإجراء محادثات مع زعماء سياسيين ومتظاهرين بهدف “إيجاد سبيل لإنهاء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، ولاسيما العاصمة باريس”.

وظهرت حركة “السترات الصفراء” في 17 نوفمبر، تعبيرا عن رفض رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، إذ أغلق المحتجون طرقا في أنحاء مختلفة من البلاد وأعاقوا الدخول إلى مراكز تجارية ومصانع وبعض مستودعات الوقود.

وكان ألن المدعي العام الفرنسي قد أعلن أن سائقا توفى ليل السبت عقب اصطدامه بحاجز مروري نصبته حركة “السترات الصفراء” في جنوب فرنسا.