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الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

مدرسة في الطائف تؤهل طالباتها حرفيا لسوق العمل لتنسجم مع رؤية 2030

مدرسة في الطائف تؤهل طالباتها حرفيا لسوق العمل لتنسجم مع رؤية 2030
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أطلقت المدرسة المتوسطة رقم 22 بالطائف تحت إشراف قائدتها غريبة الحارثي​ مبادرة حيوية حِرفية بعنوان “اصنعيها بنفسك”، بهدف استثمار أوقات فراغ الطالبات، وتوظيف قدراتهن الحرفية وصقلها؛ لتنسجم مع رؤية المملكة الطموحة.

 

تابع فريق “عطاء” التطوعي مشاريع الطالبات، وسعى إلى تنمية معارفهن، وإكسابهن مهارات حرفية ومشغولات يدوية جديدة، لتهيئتهن لسوق العمل الحر، وتحفيزهن للانخراط  في الأعمال التطوعية، فيما جاء أول إنتاج للمشروع من خلال أفكار متنوعة لتغليف الهدايا المقدمة للمسنات بدار الرعاية الاجتماعية.

وأسهمت المبادرة – بمتابعة فريق العمل – إلى بناء جيلٍ واعٍ ملم باحتياجات نفسه ومجتمعه، وتنمية الحِسّ الجماعي التعاوني لديه، وأثر ذلك في غرس روح التكافل الاجتماعي، وتقوية الروابط والأواصر، وتعزيز الانتماء الحي للوطن الغالي.

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