قرقاش: انتظروا هجوم المنصات الإعلامية القطرية على أوبك

متابعات - الوئام

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية.

وأضاف قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الشق الاقتصادي للانسحاب أقل أهمية ولا يبرر القرار في هذا التوقيت، توقعوا بدء هجوم المنصات الإعلامية القطرية على “أوبك”.

وذكر تقرير لوكالة بلومبيرج الأمريكية: أن مغادرة قطر لمنظمة أوبك لن يكون له تأثير ملحوظ على المناقشات التي سُتجرى الخميس المقبل بشأن خفض إنتاج أوبك وحلفائها من النفط، الخطوة على ما يبدو متعلقة بالألاعيب السياسية في المنطقة.

وأضاف تقرير الوكالة الأمريكية أن خطوة الدوحة مثيرة للقلق بعدما لوحت في أكثر من مناسبة أن المصالح الاقتصادية المشتركة فوق السياسة الخارجية، وهذا القرار يختلف تماما عما تطلقه الدوحة من تصريحات أمام وسائل الإعلام.