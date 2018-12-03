التعليقات: 0

قرقاش: انتظروا هجوم المنصات الإعلامية القطرية على أوبك

قرقاش: انتظروا هجوم المنصات الإعلامية القطرية على أوبك
weam.co/558046
متابعات - الوئام

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية.

وأضاف قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الشق الاقتصادي للانسحاب أقل أهمية ولا يبرر القرار في هذا التوقيت، توقعوا بدء هجوم المنصات الإعلامية القطرية على “أوبك”.

وذكر تقرير لوكالة بلومبيرج الأمريكية: أن مغادرة قطر لمنظمة أوبك لن يكون له تأثير ملحوظ على المناقشات التي سُتجرى الخميس المقبل بشأن خفض إنتاج أوبك وحلفائها من النفط، الخطوة على ما يبدو متعلقة بالألاعيب السياسية في المنطقة.

وأضاف تقرير الوكالة الأمريكية أن خطوة الدوحة مثيرة للقلق بعدما لوحت في أكثر من مناسبة أن المصالح الاقتصادية المشتركة فوق السياسة الخارجية، وهذا القرار يختلف تماما عما تطلقه الدوحة من تصريحات أمام وسائل الإعلام.

روابط ذات صلة

ضاحي خلفان: إذا دخلت السعودية من الباب خرجت قطر من النافذة

ضاحي خلفان: إذا دخلت السعودية من الباب خرجت قطر من النافذة

خبراء دوليون: قطر تواصل ألاعيبها السياسية… أوبك ليست نهاية المطاف

خبراء دوليون: قطر تواصل ألاعيبها السياسية… أوبك ليست نهاية المطاف

مختصون: خروج قطر من “أوبك” لن يؤثر.. وحصتها أقل من 2%

مختصون: خروج قطر من “أوبك” لن يؤثر.. وحصتها أقل من 2%

النفط يرتفع 5% بعد اتفاق أمريكي صيني بشأن التجارة وانسحاب قطر من “أوبك”

النفط يرتفع 5% بعد اتفاق أمريكي صيني بشأن التجارة وانسحاب قطر من “أوبك”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>