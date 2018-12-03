“من حارس الأجواء إلى شبل 2”.. أسلحة سعودية شاركت بالمعرض العسكري المصري “إيديكس”

تُشارك المؤسسة الـعامـة لـلصناعـات العسكرية بـالـمملكة العربية السعودية بـمعرض الـصناعـات الدفاعية والعسكرية “إيـديكـس 2018” بجمهورية مـصر العربية الـمقام بـمركـز الـمعارض الدولي بالقاهرة خلال الفترة من 3 – 5 ديسمبر 2018م.

الـطائـرة غير المأهولة

وتـقدم الـمؤسـسة مـن خـلال جناحها (رقـم 1220) بـالـمعرض، الـطائـرة غير المأهولة، والـتي تـقوم الـمؤسـسة بإنتاجها، وتتميز بـخفة وزنها وقدرتها عـلى الـتخفي والارتفاع بـنحو 16500 قـدم، مـع قدرتها عـلى الـبقاء فـي الـجو لـمدة تصل إلى 8 ساعات، إضـافـة لحمولاتها الـمتعددة الـتي تـشمل أنـظمة التصوير الـنھاريـة والليلية، فـي حين يـبلغ مـداھـا الـعملياتـي دائـرة نـصف قـطرھـا 100 كـم، لـتكون بـذلـك أحـد الـوسـائـل الـتي يـمكن الاعـتماد عـليھا فـي أنـظمة الـدفـاع الـعسكريـة.

طـائـرتـا حـارس الأجـواء والـنورس

ويـضم المعرض أيـضا طـائـرتـي حـارس الأجـواء والـنورس والـتي يـعمل معھـد الأمـير سـلطان لأبـحاث التقنيات الـمتقدمـة على إنشاء وتجھيز خطوط إنتاجهما.

وتـُعتبر حـارس الأجـواء مـنظومـة طـائـرة بـدون طـيار تـكتيكية لـمھام الـمراقـبة والاسـتطلاع، حـيث تـم الـتصميم والـتصنيع بـالـكامـل فـي الـمملكة العربية السعودية، ويـشمل ذلـك تـصميم وتصنيع الھـياكـل والأنـظمة الإلكترونية وكـتابـة كـافـة الـبرمـجيات، وتـتكون مـنظومـة حـارس الأجـواء مـن طـائـرتـين ومحـطة تـحكم أرضـي، وحـاويـة نـقل واتـصالات، وتـصل حـمولـتھا لـنحو 50 كـيلو جـرام، وتحـلق عـلى ارتـفاع يـصل إلـى 18 ألـف قـدم وبـمدة طـيران مـتواصـلة تـصل إلـى 10 سـاعـات وبـمدى اتـصال يـبلغ 200كـم، كـما تـحتوي عـلى نـظام تـحكم آلـي كـامـل بـالـطائـرة بـما فـي ذلـك الإقـلاع والھـبوط، ونظام للتحكم بالطائرة عن بعد في حال الحاجة.

وتــتميز طــائــرة الــنورس أيــضاً بــكونــھا تــكتيكية ذات وزن خــفيف مــخصصة لــمھام الــمراقــبة والاسـتطلاع، ويـمكن حـملھا وإطـلاقـھا مـن مـواقـع مـختلفة بـنظام الإطـلاق المتحـرك، كـما يـمكن استخدامھا على المنصات البحرية، ومن مھامھا تتبع الأھداف ودعم وتصحيح النيران.

ويـشمل جـناح الـمؤسـسة بـمعرض إيـديكـس 2018، على مـنتجات مـصنع الأسـلحة والـذخـيرة، ومـنتجات مـصنع الـمدرعـات والـمعدات الـثقيلة، إضـافـة إلـى مـنتجات مصنع أجھزة الاتصالات العسكرية SDR، ومنتجات مصنع الملابس والتجھيزات العسكرية.

مصنع الذخيرة

وتـضمن قـسم مـنتجات مـصنع الأسـلحة والـذخـيرة، الـبندقـية G36 بـأنـواعـھا الـقصيرة والأسـاسـية والـخفيفة، والـبندقـية G3 للتشـريـفات ونـصف الـرشـاش MP5 والـذخـائـر بـأنـواعـھا كـالـذخـيرة الـخفيفة عـيار 5,56 مـلم، والـذخـيرة عـيار 7،62 مـلم، وعـيار 12،7 مـلم، والـذخـيرة الـمتوسـطة عـيار 20 مـلم بـنوعـيھا شـديـدة الانـفجار والـخارقـة لـلدروع، والـذخـيرة عـيار الـذخـيرة عـيار 25 مـلم المسـتخدمـة فـي الـدبـابـة Bradley الـقتالـية والـمدرعـات الـخفيفة (LAV) الـمزودة بـمدفـع آلـي مـن طـراز K M242 Bushmaster، والـذخـيرة عـيار 30 مـلم المسـتخدمـة فـي طـائـرة الأبـاتشـي المزودة بمدفع آلي من طراز m230.

كما يُعرض فـي جـناح الـمؤسـسة مـنتجات الـذخـيرة الـثقيلة كـالـمقذوف 155 مـن نـوع m2000 شـديـد الانـفجار، ومـقذوف 155 الـمضيء تـحت الأشـعة الحـمراء، ومـقذوف 155 الـمزود بـقاعـدة نـفث زيـادة الـمدى، والـعبوات الـدافـعة أحـاديـة الـقاعـدة لـلمسافـات الـقريـبة، وعـبوات دافـعة لـلمسافـات البعيدة ثلاثية القاعدة، ومقذوف مدفعية عيار 155 الدخاني.

طويق وتاترا والشبل2.. أبرز المدرعات المعروضة

ويـضم قـسم مـنتجات مـصنع الـمدرعـات والـمعدات الـثقيلة مـنتجات عـدة، مـنھا طـويـق 2 والـتي تـتميز بـرفـع قـدرة محـركـاتـھا وسـعة حـمولـتھا الـتي تـصل إلـى أربـعة عشـر طـناً ونـصف الـطن، وقـدرتـھا الـعالـية عـلى الـتكيف مـع أصـعب الـظروف الـمناخـية والصحـراويـة فـي الـمملكة، وتـم تـصنيعھا لـنقل الأفـراد والإسـعاف، كـما أنـھا مجھـزة بـأحـدث أنـظمة الـتدريـع والتسـليح والحـمايـة ضـد الأسـلحة غـير الـتقليديـة، وعـربـة الـدوريـات الـمدرعـة وھـي عـربـة خـفيفة تـمتاز بـمتانـتھا وجـودتـھا الـعالـية.

حـيث تـوفـر الـتكامـل مـا بـين الحـمايـة ووزن الـعربـة مـا يـجعلھا تـتناسـب مـع مـتطلبات الـمھام الـمختلفة لـكافـة الـقطاعـات الـعسكريـة والأمـنية، وكذلك عربـة الـشحن الـعسكريـة ذات الـمواصـفات والتجھـيزات الـمتقدمـة (تـاتـرا)، وعـربـة الشـبل 2 ذات الـدفـع الـربـاعـي بـأحـجام ومـواصـفات مـتعددة، وبھـيكل مـدرع مـصنع مـن الـفولاذ عـالـي الـصلابـة ومـصمم بـطريـقة فـنية بـحيث يـوفـر حـمايـة مـن جـميع الـجوانـب ضـد الأسـلحة الـخفيفة عـيار 7.62 مـلم، وزجـاج مـدرع فـي الأمـام والـجانـبين.

ويـوفـر الحـمايـة نـفسھا الـتي يـوفـرھـا الـدرع، كـما تـتميز بـوجـود فـتحات رمـايـة فـي الـجوانـب وفـي الخـلف، وحـمايـة خـزان الـوقـود ضـد نـيران الأسـلحة الـرشـاشـة الـخفيفة والـقنابـل الـيدويـة، كـما صـممت غـرفـة المحـرك بـحيث يـمكن الـوصـول بـسھولـة لـلأجـزاء الـتي تـتطلب صـيانـة دوريـة، كـما تـم تـزويـد الـعربـة بـمنصة ذات ارتـفاعـات مـتعددة لـتمكين الـرامـي مـن الـحصول عـلى الـوضـع الـمناسـب أثـناء الـرمـايـة كـما تـم تـزويـد عـجلاتـھا بـحشو مـقاوم لـلرصـاص، إضـافـة لـمواصـفات إضـافـية تـشمل قـاذف قـنابـل دخانية وأجھزة اتصال.

أجهزة اتصالات متطورة

وتـقدم الـمؤسـسة نـماذج مـختلفة لأجھـزة الاتـصالات الـعسكريـة SDR، وتـصامـيم لـمنتجات الـلوحـات الإلكترونية والتي تقوم بإنتاجھا بمواصفات متقدمة ومتطورة.

واشـتمل الـقسم الـخاص بـمصنع الـملابـس والتجھـيزات الـعسكريـة، عـلى مـنتجات الـمصنع مـن مـلابـس عـسكريـة بـمختلف أنـواعـھا كـالـبدل والـقمصان والـبنطلونـات الـمم ّوھـة والـقبعات والـجاكـيتات الـمكتبية والـمعاطـف وواقـيات الـمطر والـفانـيلات الـداخـلية والـبيريـة وأحـزمـة الـوسـط والسـتر الـواقـية من الرصاص.

وتحـرص الـمؤسـسة الـعامـة لـلصناعـات الـعسكريـة عـلى الـتواجـد المسـتمر فـي الـمعارض الـخارجـية سـعياً لـلنھوض بـالـصناعـات الـعسكريـة فـي الـمملكة الـعربـية الـسعوديـة والـوصـول بـھا إلـى مـصاف الدول المتقدمة في ھذا المجال.