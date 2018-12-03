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اتفاق بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين

اتفاق بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين
weam.co/558056
متابعات - الوئام

قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن ممثلين عن الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي وقعوا اتفاقا، اليوم الاثنين، ينص على تبادل جميع الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين.

وأضاف اليماني، في تصريحات لقناة سكاي نيوز العربية، أن الاتفاق جرى بين ممثلين من الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية، الاثنين، لتبادل أسرى ومعتقلين، وأضاف أننا “نحتاج إلى ضمانات لتنفيذ هذا الاتفاق”.

وتابع “مراحل تنفيذ الاتفاق يجب أن تتم عبر الصليب الاحمر وتحديد قوائم الأسرى، وستبحث مشاورات السويد آلية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وستعلن التفاصيل في السويد”.
وأكد وزير الخارجية اليمني أن الانقلاب الحوثي يجب أن ينتهي، والحل الوحيد للأزمة اليمنية امتثال الحوثيين للقرارات الدولية.

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