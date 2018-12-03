واشنطن تدعو أوروبا إلى فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني

متابعات - الوئام

دعت الولايات المتحدة، الاثنين، أوروبا إلى فرض عقوبات على برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، وقالت إنه يمثل “تهديدا خطيرا ومتناميا”.

ونددت واشنطن بقيام إيران خلال اليومين الماضيين بتجربة جديدة “لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على نقل رؤوس عدة والوصول الى بعض مناطق أوروبا وكامل منطقة الشرق الأوسط”، حسب ما قال وزير الخارجية مارك بومبيو، الذي اعتبر هذه التجربة “خرقا لقرار مجلس الأمن 2231 الصادر عن مجلس الأمن”.

وقال الموفد الأمريكي الخاص إلى إيران بريان هوك الإثنين “تؤكد الحكومة الإيرانية أن تجاربها في مجال الصواريخ هي بطبيعتها محض دفاعية إلا أنها ليست كذلك”.

وأضاف هوك في تصريحات أدلى بها في الطائرة التي كانت تقل بومبيو إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع لوزراء دفاع الحلف الأطلسي “إنه تهديد خطير ومتنام” و”نرغب برؤية الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات تستهدف برنامج الصواريخ في إيران”.

واعتبر أن الحملة التي تقوم بها إدارة دونالد ترامب منذ سحب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي الإيراني، والقاضية بفرض “أقصى الضغوط على إيران ستكون أكثر فاعلية” في حال قامت دول إضافية بفرض عقوبات مماثلة للعقوبات الأميركية على إيران.

وقال هوك أيضا إن “تقدما” تحقق في هذا المجال، مشيرا إلى إفتراح يمكن أن يطرح على طاولة التفاوض في بروكسل لفرض عقوبات “على أفراد وكيانات تسهل برنامج الصواريخ الإيراني”.

وبعد انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 أعادت واشنطن فرض عقوبات قاسية على إيران، كما تواصل التنديد ببرنامجها البالستي، ودورها “في زعزعة استقرار” منطقة الشرق الأوسط.