ماكرون يعلن مكافأة استثنائية للشرطة بعد الاشتباكات مع السترات الصفراء

متابعات - الوئام

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، عن مكافأة استثنائية لرجال الشرطة وقوات الأمن في أعقاب الاشتباكات مع أصحاب السترات الصفراء التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وذكرت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، أن ماكرون اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومسئولين أمنيين في الإليزيه بحثوا خلاله الأزمة، وتمنى الرئيس الاعتراف بـ”التزام” رجال الأمن بدورهم فيما لم تكشف الصحيفة عن قيمة المكافأة أو تفاصيلها.

وكان من المقرر أن يجتمع ممثلو السترات الصفراء بمسئولين من الحكومة يوم الثلاثاء، إلا أن متحدث باسم الحركة أعلن رفض الحوار مع الحكومة.