التعليقات: 0

ماكرون يعلن مكافأة استثنائية للشرطة بعد الاشتباكات مع السترات الصفراء

ماكرون يعلن مكافأة استثنائية للشرطة بعد الاشتباكات مع السترات الصفراء
weam.co/558064
متابعات - الوئام

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، عن مكافأة استثنائية لرجال الشرطة وقوات الأمن في أعقاب الاشتباكات مع أصحاب السترات الصفراء التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وذكرت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، أن ماكرون اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومسئولين أمنيين في الإليزيه بحثوا خلاله الأزمة، وتمنى الرئيس الاعتراف بـ”التزام” رجال الأمن بدورهم فيما لم تكشف الصحيفة عن قيمة المكافأة أو تفاصيلها.

وكان من المقرر أن يجتمع ممثلو السترات الصفراء بمسئولين من الحكومة يوم الثلاثاء، إلا أن متحدث باسم الحركة أعلن رفض الحوار مع الحكومة.

روابط ذات صلة

“السترات الصفراء” ترفض المشاركة في مفاوضات الحكومة الفرنسية

“السترات الصفراء” ترفض المشاركة في مفاوضات الحكومة الفرنسية

الرئيس الفرنسي يصل إلى قوس النصر في باريس غداة الاحتجاجات في العاصمة

الرئيس الفرنسي يصل إلى قوس النصر في باريس غداة الاحتجاجات في العاصمة

الحكومة الفرنسية تدرس فرض حالة الطوارئ

الحكومة الفرنسية تدرس فرض حالة الطوارئ

مراسل أر تي في باريس يلتقط صورة للشرطة تستخدم سور السفارة القطرية كحمامات

مراسل أر تي في باريس يلتقط صورة للشرطة تستخدم سور السفارة القطرية كحمامات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>