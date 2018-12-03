الوحدة يوضح موقفه من قانونية مشاركة “النمر” أمام النصر

عبدالعزيز السديري-الرياض

أصدرت إدارة نادي الوحدة، مساء اليوم، بيانا بشأن ما تداولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، عن مخالفة النادي للأنظمه وإشراكه للاعبين علي النمر وأحمد عبده في لقاء الفريق أمام النصر مساء أمس، كلاعبي مواليد ما يعد مخالفة للنظام.

وأوضحت إدارة الوحدة في بيانها: “اللاعب علي النمر مسجل في كشوفات الفريق الأول لكرة القدم كلاعب سعودي وهذا ماتكفله لوائح وأنظمة الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

يذكر أن اللقاء الذي جمع فريقي النصر والوحدة مساء البارحة ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد انتهى بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

كانت إدارة نادي النصر أعلنت أنها تقدمت بعد نهاية مباراة نادي الوحدة، مساء أمس، بمذكرة احتجاج رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم حول إشراك نادي الوحدة لاعبين من مواليد المملكة العربية السعودية في المباراة وهو الأمر الذي يخالف لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم.