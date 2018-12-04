التعليقات: 0

تركيا تجري اختبارًا عسكريًا في صحراء قطر

تركيا تجري اختبارًا عسكريًا في صحراء قطر
weam.co/558070

نفذت شركة “أسيلسان” للصناعات العسكرية والإلكترونية، الاختبار الأول لأحدث منتجاتها العسكرية وسط صحراء قطر، وفقا لصحيفة زمان التركية.

الاختبار نفذ على منظومة التسليح “صرب – ظفر” التي يتم التحكم فيها عن بعد، بحسب تقرير لموقع “تركيا بوست”، والذي أكد أن الجيش التركي، كان قد أخضع هو الآخر المنظومة الجديدة لاختبارات مكثفة في قطر.

وقال الموقع استنادًا إلى مصدر إن الشركة التركية، طوّرت المنظومة “في إطار الاهتمام الذي أبداه المستخدمون في تركيا ودول أخرى حول العالم، وبهدف تلبية الاحتياجات التشغيلية اللازمة”.

وأضاف أن المنظومة انتهت من “اختبارات الإطلاق بنجاح في ظروف الصحارى، بعد تركيبها على مركبة (يوروك) القتالية التي تم تطويرها من قبل شركة (نورول ماكينة) التركية”.
ويشار هنا إلى أن هناك اتفاقيات تعاون عسكري بين تركيا وقطر.

 

روابط ذات صلة

فيما جمد حسابه التركي.. أردوغان يواصل الحديث بحسابه العربي في تويتر للتغني بقضايا العرب

فيما جمد حسابه التركي.. أردوغان يواصل الحديث بحسابه العربي في تويتر للتغني بقضايا العرب

ضاحي خلفان: إذا دخلت السعودية من الباب خرجت قطر من النافذة

ضاحي خلفان: إذا دخلت السعودية من الباب خرجت قطر من النافذة

أردوغان ينشر رسالة تهنئة بمناسبة عيد اليهود

أردوغان ينشر رسالة تهنئة بمناسبة عيد اليهود

النفط يرتفع 5% بعد اتفاق أمريكي صيني بشأن التجارة وانسحاب قطر من “أوبك”

النفط يرتفع 5% بعد اتفاق أمريكي صيني بشأن التجارة وانسحاب قطر من “أوبك”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>