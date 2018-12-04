تركيا تجري اختبارًا عسكريًا في صحراء قطر

نفذت شركة “أسيلسان” للصناعات العسكرية والإلكترونية، الاختبار الأول لأحدث منتجاتها العسكرية وسط صحراء قطر، وفقا لصحيفة زمان التركية.

الاختبار نفذ على منظومة التسليح “صرب – ظفر” التي يتم التحكم فيها عن بعد، بحسب تقرير لموقع “تركيا بوست”، والذي أكد أن الجيش التركي، كان قد أخضع هو الآخر المنظومة الجديدة لاختبارات مكثفة في قطر.

وقال الموقع استنادًا إلى مصدر إن الشركة التركية، طوّرت المنظومة “في إطار الاهتمام الذي أبداه المستخدمون في تركيا ودول أخرى حول العالم، وبهدف تلبية الاحتياجات التشغيلية اللازمة”.

وأضاف أن المنظومة انتهت من “اختبارات الإطلاق بنجاح في ظروف الصحارى، بعد تركيبها على مركبة (يوروك) القتالية التي تم تطويرها من قبل شركة (نورول ماكينة) التركية”.

ويشار هنا إلى أن هناك اتفاقيات تعاون عسكري بين تركيا وقطر.