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في حديث للوئام

“مشعوي” يشكر آل الشيخ على تفاعله بعد وفاة والده في المدرجات

“مشعوي” يشكر آل الشيخ على تفاعله بعد وفاة والده في المدرجات
weam.co/558073
الوئام-الرياض-ابراهيم ال صالح

في مفارقة حزينة هزت الأوساط الرياضية توفي والد أحد اللاعبين أثناء تواجده في المدرجات لمتابعة مباراة نادي الوطن و الاتحاد للبراعم
وقضى والد اللاعب عاصم مشعوي نحبه بعد أن اصيب بنوبة قلبيه مساء أمس، و قد تفاعل رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ مع االحدث ووجه حديثه إلى اللاعب قائلاً : عظم الله أجرك يا عاصم … و رحم والدك…
‏شد حيلك سأكون معك حتى تحقق طموحك وأشوفك نجم بإذن الله
و بدورها قامت “ الوئام “ بالاتصال على اللاعب عصام مشعوي لمواساته، حيث شكر اللاعب آل الشيخ قائلاً : تغريدة معالي المستشار تركي آل الشيخ و تعازيه لي و مساندته في ألم فقد والدي و تخفيف الحزن علي أمر لن انساه و ساشكره عليه ، كلماته لامست قلوبنا انا و اخواني و والدتي ، وحين يتحدث عنك و يقدم واجب العزاء رأس الهرم في الرياضة السعودية امر مفرح و محفز كل الشكر له
و اضاف : اتمنى من الجميع الدعاء لابي ، فلم اتوقع أن يأتي يوم افقد فيه والدي ، والدي كان هو المعين لي في امور حياتي و حياة والدتي و اخواني ، رحل و ترك امور ستكون في عاتقي ، سأواجه امور صعبة اتمنى الجميع يدعمني
و ختم حديثه : بغمضة عين تفاجات بمسؤولية كبيرة ، الله يرحمك يا أبي و يصبرنا على فراقك ، شكرًا لـ الوئام على مواساتها لنا في فقد والدي

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