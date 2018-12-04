في مفارقة حزينة هزت الأوساط الرياضية توفي والد أحد اللاعبين أثناء تواجده في المدرجات لمتابعة مباراة نادي الوطن و الاتحاد للبراعم
وقضى والد اللاعب عاصم مشعوي نحبه بعد أن اصيب بنوبة قلبيه مساء أمس، و قد تفاعل رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ مع االحدث ووجه حديثه إلى اللاعب قائلاً : عظم الله أجرك يا عاصم … و رحم والدك…
شد حيلك سأكون معك حتى تحقق طموحك وأشوفك نجم بإذن الله
و بدورها قامت “ الوئام “ بالاتصال على اللاعب عصام مشعوي لمواساته، حيث شكر اللاعب آل الشيخ قائلاً : تغريدة معالي المستشار تركي آل الشيخ و تعازيه لي و مساندته في ألم فقد والدي و تخفيف الحزن علي أمر لن انساه و ساشكره عليه ، كلماته لامست قلوبنا انا و اخواني و والدتي ، وحين يتحدث عنك و يقدم واجب العزاء رأس الهرم في الرياضة السعودية امر مفرح و محفز كل الشكر له
و اضاف : اتمنى من الجميع الدعاء لابي ، فلم اتوقع أن يأتي يوم افقد فيه والدي ، والدي كان هو المعين لي في امور حياتي و حياة والدتي و اخواني ، رحل و ترك امور ستكون في عاتقي ، سأواجه امور صعبة اتمنى الجميع يدعمني
و ختم حديثه : بغمضة عين تفاجات بمسؤولية كبيرة ، الله يرحمك يا أبي و يصبرنا على فراقك ، شكرًا لـ الوئام على مواساتها لنا في فقد والدي
في حديث للوئام
“مشعوي” يشكر آل الشيخ على تفاعله بعد وفاة والده في المدرجات
في مفارقة حزينة هزت الأوساط الرياضية توفي والد أحد اللاعبين أثناء تواجده في المدرجات لمتابعة مباراة نادي الوطن و الاتحاد للبراعم