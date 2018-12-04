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سباهي رداً على صحة الشمالية : اعتماد مستشفى طريف لايعتبر معتمد

سباهي رداً على صحة الشمالية : اعتماد مستشفى طريف لايعتبر معتمد
weam.co/558075
عرعر - الوئام - طارق قمقوم:
رد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ” سباهي” على تغريدة صحة منطقة الحدود الشمالية بحصول مستشفى ‎طريف العام على شهادة الإعتماد من المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية ( سباهي )، بأن المنشأة الحاصلة على اعتماد مشروط، لا تعتبر معتمدة حتى استكمال استيفاء باقي المعايير غير المستوفاة. 
وأكد أنّ ماتم قبوله هو الخطة التصحيحية المقدّمة من المنشأة . 
وقال المركز السعودي عبر حسابه في “تويتر” إن المنشأة الحاصلة على اعتماد مشروط ، لا تعتبر معتمدة حتى استكمال استيفاء باقي المعايير غير المستوفاة ، وقبول ‎سباهي للخطة التصحيحية المقدّمة من المنشأة. 
وكانت صحة الشمالية قد غردت في وقت مبكر اليوم بحصول مستشفى ‎طريف العام على شهادة الإعتماد من المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية ( سباهي ) . 

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