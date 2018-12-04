“كابيتكال إيكونوميكس”: لن تؤثر أسعار النفط على الاقتصاد السعودي القوي حتى لو وصلت إلى 50 دولارا

متابعات - الوئام

أكد تقرير كابيتكال إيكونوميكس الدولي، أن أسعار النفط لن تؤثر على الاقتصاد السعودي القوي حتى لو وصلت إلى 50 دولارا للبرميل.

وأضاف التقرير الدولي أن الاقتصاد السعودي بإمكانه مقاومة انخفاض أسعار النفط دون الشعور بتداعيات كبيرة، مشيرا إلى قدرة السعودية على تمويل أي عجز تجاري من احتياطياتها من العملات الأجنبية لمدة عشر سنوات على الأقل.

وذكر التقرير أن المنتجين يواجهون معضلة قبل الاجتماع الوزاري لـ”أوبك” وخارجها نهاية الأسبوع الجاري بشأن قرار خفض الإنتاج أو البقاء على المعدلات الإنتاجية الحالية، حيث إن خفض الإنتاج يؤدى إلى تآكل الحصة السوقية بينما بقاء الإنتاج مرتفعا يهدد بمزيد من الانخفاضات السعرية الحادة.

ولفت إلى أن المنتجين التقليديين في “أوبك” وخارجها يواجهون سيناريو أشبه بعام 2016 حينما قرروا خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا بما في ذلك من روسيا لمواجهة موجة من انخفاض أسعار النفط، موضحا أنه في ذلك الوقت نجح المنتجون في أهدافهم لأن الجميع كانوا يائسين والآن فإن عديدا من أعضاء “أوبك” يشعرون بالإحباط لأن السوق لم تتعاف كاملا بعد من أزمة عام 2014.

وقال التقرير إن السعودية قادت المنتجين في التغلب على فترة ضعف أسعار النفط السابقة التي كانت نتيجة وطأة تدفق النفط الصخري الأمريكي، حيث إنها هي قادرة على تكرار الأمر إذ تسير في هذا الطريق بالتوازي مع خطة سعودية قوية تعتمد على تنويع مصادر إيراداتها وقد خصصت لها كثير من الأموال.