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من فرانس فوتبول

لوكا مودريتش يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

لوكا مودريتش يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم
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الوئام-متابعات
فاز الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم في 2018 ليكسر هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الجائزة خلال العقد الأخير.

وسيطر ميسي ورونالدو على الجائزة، التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول، منذ 2008 إذ حصد كل منهما اللقب خمس مرات، وهو رقم قياسي، بينما كان البرازيلي كاكا هو آخر من حصل عليها قبلهما في 2007.

وأتم صانع الألعاب الدولي رباعية جوائز فردية لعام 2018، بعد اختياره أفضل لاعب من الاتحادين الأوروبي (ويفا) والدولي (فيفا)، وأفضل لاعب في مونديال 2018 في روسيا حيث قاد منتخب بلاده الى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، قبل الخسارة أمام فرنسا (2-4).

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