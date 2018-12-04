التعليقات: 0

عاجل.. مقتل مطلوب أمني في جدة (فيديو)

عاجل.. مقتل مطلوب أمني في جدة (فيديو)
weam.co/558082

قتل مطلوب أمني، مساء اليوم، في حي المروة بمحافظة جدة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، بعدما أطلق النار على رجال الشرطة وأصاب أحدهم، كما اقتاد شخصا لاستخدامه درعًا بشريًا في أثناء محاولته الفرار.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة إنه عند الساعة التاسعة من مساء يوم أمس الأحد 24 / 3 / 1440هـ، وأثناء قيام رجال الأمن بمباشرة مهامهم للقبض على أحد المطلوبين أمنيًا بقضية التغرير بفتاة، وارتكاب جرائم إطلاق نار، وحيازة مخدرات، وذلك أثناء تواجده بمقر سكنه بحي المروة في محافظة جدة، بادر بإطلاق عشوائي للنار من سلاح رشاش كان بحوزته، واقتياد شخص لاستخدامه درعًا بشريًا في محاولة الفرار من رجال الأمن، حيث تمت متابعته وبمطالبته بتسليم نفسه، استمر في تهديد حياة المارة ورجال الأمن بالإطلاق العشوائي للنار ما اقتضى تحييد خطره بالرد عليه بالمثل ونتج عن ذلك مقتله، وقد تعرض أحد رجال الأمن للإصابة بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة.

وأكدت منطقة مكة المكرمة، أنها إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

 

روابط ذات صلة

“الفيصل” يقف على الأحياء المتضررة من الأمطار في محافظة الليث.. غدا

“الفيصل” يقف على الأحياء المتضررة من الأمطار في محافظة الليث.. غدا

صحة مكة تكشف حقيقة إتهام مواطن لمستشفى بتدهور حالة والدته الصحية

صحة مكة تكشف حقيقة إتهام مواطن لمستشفى بتدهور حالة والدته الصحية

الأرصاد : المملكة ستشهد تقلبات جوية من الثلاثاء إلى الجمعة المقبل

الأرصاد : المملكة ستشهد تقلبات جوية من الثلاثاء إلى الجمعة المقبل

خالد الفيصل يوجه بتشكيل فريق عمل لإعداد مشروع متكامل لتطوير الليث

خالد الفيصل يوجه بتشكيل فريق عمل لإعداد مشروع متكامل لتطوير الليث

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>