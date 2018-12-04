شاهد: «ال مطلقة» تحتفل بعودة المقدم عبدالرحمن الشواف في ليلة وطن

وادي الوداسر- الوئام- سالم الشيباني:

في ليلة كان عنوانها الوطن احتفلت قبيلة ال مطلقة الوداعين بحضور عدد كبير من حماة الوطن من أبطال الحد الجنوبي في قصر النخبة بمحافظة وادي الدواسر بأحد أبطال هذا الوطن من أبناءهم وهو المقدم الركن عبدالرحمن بن محمد الشواف والذي عاد الى ارض الوطن بعد رحلة علاجية أثر تعرضة لأصابة بالحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية بترت فيه يده.



وذلك بحضور عدد كبير من من ابناء الوطن من عدة مناطق وعدد كبير من شيوخ القبائل ووجهاء المجتمع وعدد من زملاء المحتفى به من قوات التحالف من الجيش الإماراتي.



وبدأ أستقبال جميع الضيوف من بعد صلاة العصر حيث تم تقديم عدد من الهدايا الرمزية للبطل المحتفى به ثم بدأت فقرات الحفل الخطابي بعد صلاة العشاء حيث أفتتح الأحتفال بتلاوة أيات من القران الكريم ثم القيت كلمة ال مطلقة القاها الشيخ مبارك ال مطلقه.

وبعد ذلك تم القاء قصيدة نبطية ترحيبة من الشاعر سلطان بن محمد بن سمحان ال مطلقة رحب فيها بجميع الحضور الذين شرفوا هذا الأحتفال وتطرق الى امجاد وبطولات البطل عبدالرحمن الشواف حيث نالت أعجاب جميع الحضور وتم تناقلها بشكل كبير خلال ساعات عبر مواقع التواصل الأجتماعي.



عقب ذلك تم عرض فديو مرئي بعنوان رجال ورمال تحدث عن تاريخ المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز وحتى يومنا هذا كما تحدث بشكل مفصل عن بطولات وأمجاد عريس هذا الأحتفال منذ بداية التحاقة بالقوات المسلحة وحتى يومنا هذا. ثم تم عرض اوبريت وطني لعدد من المنشدين ثم القى الشاعر خليفة بن راشد الوالي من دولة الأمارات العربية المتحدة قصيدة نبطية نالت أستحسان الحضور حيث جسدت مدى التلاحم بين شعب المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة.



ثم القيت كلمة الوزير المفوض بوزارة الخارجية الأستاذ مهدي بن فهد الفاران والذي أكد فخره وأعتزازة بجميع شهداء هذا الوطن وجميع المصابين مؤكدا حرص حكومتنا الرشيدة على الوقوف معهم بشكل دائم وقدم شكرة لجميع قبيلة المطلقة على هذا التنظيم الرائع للأحتفال.



ثم توالت فقرات الحفل وتم تكريم بعض شهداء الواجب الذين ضحوا بدمائهم فداء لهذا الوطن. وهم الملازم أول عبدالله بن مهدي الفاران حيث تشرف شقيقة بأستلام التكريم. والملازم أول محمد بن سالم العمور حيث تشرف والده سالم بن ناصر العمور وأشقاء الشهيد ناصر وصالح بالوقوف جميعا وأستلام تكريم الشهيد. وقدموا تكريما خاص عبارة عن سيف مذهب للبطل عبدالرحمن الشواف.



بعد ذلك تم تكريم اللجنة المنظمة للأحتفال وجميع من بذلوا جهودا كبيرة في الأعداد لهذا الأحتفال منذ أكثر من ثلاثة أشهر.