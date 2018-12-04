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بمسمى مراقب محطة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في الخطوط الحديدية

تفاصيل الوظائف الشاغرة في الخطوط الحديدية
weam.co/558113
الرياض- الوئام:

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر وظائف بمسمى مراقب معلومات المحطة (Station Information Controller) بمدينة الرياض لحملة الدبلوم. ومن ضمن الشروط الواجب توافرها في التقديم لهذه الوظائف  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وحاصل على شهادة أو دبلوم بعد الثانوية العامة في تخصص مناسب وخبرة لا تقل عن سنتين في الأعمال ذات الصلة بمنظمات السكك الحديدية أو شركات المرافق العامة أو المكاتب الحكومية أو السفارات.

مهارات تواصل مهنية جيدة باللغتين العربية والإنجليزية والقدرة على فهم الأنظمة المعقدة وامتلاك مهارات جيدة في تقنية المعلومات والقدرة على التعامل بسرعة وفعالية في الحالات الطارئة الغير متوقعة.

وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:

https://careers.sar.com.sa/ar/94936

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