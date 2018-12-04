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نقل الحالات لمستشفى الملك فهد العام

إصابات في حادث مروري عنيف بجدة

إصابات في حادث مروري عنيف بجدة
weam.co/558114
جدة -الوئام- عبد الله العازمي:

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفاوتة نتيجة حادث مروري في محافظة جدة. وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة تلقت صباح اليوم بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم طريق المطار باتجاه الغرب.

وأضاف: فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت 4 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة، والقائد الميداني فهد الطياري، وتبين وجود ثلاث حالات متوسطة الإصابة واربع إصابات مستقرة نقلت جميع الحالات إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة.

وأهاب أبو زيد بجميع قائدي المركبات بتوخي الحذر، والالتزام بأنظمة المرور، والتقيد بالسرعة المحددة، متمنيًا السلامة للجميع.

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