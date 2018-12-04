وظائف لحملة الابتدائية في صحة حائل

حائل- الوئام:

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل عن توفر وظائف شاغرة لحملة الشهادة الابتدائية أو الكفاءة المتوسطة للعمل بمسمى سائق ومراسل وحارس وخادم وعامل .

ومن ضمن شروط التقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون سن المتقدم من 18 الى 40 سنة وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

أن يكون لائقاً صحياً وأن يكون ضمن قوائم الانتظار ببرنامج ساعد للخدمة المدنية وأن يحمل المتقدم شهادة الابتدائية أو الكفاءة المتوسطة.

أن يحمل المتقدم رخصة قيادة سارية المفعول لوظيفة سائق وأن لا يكون متقاعد من الخدمة المدنية أو التأمينات الاجتماعية وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي خلال الثلاث سنوات الأخيرة مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية وأن يكون غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية.

ولا ينظر إلى الطلبات قبل هذا الاعلان، والاكتفاء بالتقديم عبر الموقع الالكتروني ولا يلزم مراجعة الإدارة وسوف يتم ابلاغ المتقدم المقبول مبدئياً برسالة نصية أو إيميل.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

http://www.hailhealth.gov.sa/Employment.aspx

وذلك خلال الفترة من 1440/03/26هـ وحتى 1440/04/03هـ.