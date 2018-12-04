التعليقات: 0

اعتقال شاب وفتاة

 إغلاق 15 مدرسة وتعطيل 4 آلاف تلميذ بسبب تهديدات في كندا

 إغلاق 15 مدرسة وتعطيل 4 آلاف تلميذ بسبب تهديدات في كندا
weam.co/558118
اوتاوا - الوئام:

منحت السلطات الكندية إجازة غير متوقعة لنحو 4 آلاف تلميذ من مدارسهم حيث طلب المسؤولون من التلاميذ البقاء في منازلهم بسبب تهديدات عبر الإنترنت.

وذكرت السلطات في منطقة سيلكيرك، أنه تم إغلاق 15 مدرسة لحماية التلاميذ والموظفين بعد ظهور تهديدين عنيفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أول أمس الأحد.

يشار إلى أن تلك المنطقة قريبة من مدينة وينيبيغ، في إقليم مانيتوبا الكندي، الذي يقع على مسافة غير بعيدة من ولايتي نورث داكوتا ومينيسوتا الأمريكيتين، وذكرت قناة (سي تي في) الكندية، نقلاً عن الشرطة، أنه تم اعتقال شاب وفتاة (18 عاماً) ومراهق (16 عاماً) قبل بدء اليوم الدراسي، بينما لم تبحث الشرطة عن مشتبه بهم آخرين.

روابط ذات صلة

بالفيديو: مسن يردد الاذان كاملاً وهو في غيبوبة!

بالفيديو: مسن يردد الاذان كاملاً وهو في غيبوبة!

معرض الصقور والصيد السعودي يطلق جوائز إعلامية بـ85 ألف ريال

معرض الصقور والصيد السعودي يطلق جوائز إعلامية بـ85 ألف ريال

بشكل خطير.. تصاعد حدة جرائم الكراهية ضد المسلمين في كندا

بشكل خطير.. تصاعد حدة جرائم الكراهية ضد المسلمين في كندا

الأمير فيصل بن مشعل: التفكك الأسري من أخطر المهددات التي تواجه المجتمعات

الأمير فيصل بن مشعل: التفكك الأسري من أخطر المهددات التي تواجه المجتمعات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>