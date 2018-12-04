الأهلي السعودي لتأكيد تفوقه على وفاق سطيف في كأس زايد

جدة- الوئام:

يستضيف فريق الأهلي السعودي، نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري، اليوم الثلاثاء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، وذلك في إياب دور 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

ويدخل فريق الأهلي اللقاء بأفضلية تسجيله لهدف وحيد، في لقاء الذهاب الذي احتضنه ملعب 8 مايو مؤخراً في مدينة سطيف الجزائرية، وكان من تسجيل المهاجم عبدالرحمن غريب.

ويتطلع أصحاب الأرض إلى تعزيز تفوقهم بكسب آخر يعبر بهم إلى دور ربع النهائي من البطولة، بينما يسعى الضيوف إلى كسب المواجهة والانتقال إلى الدور المقبل.

مدرب الأهلي السعودي الأرجنتيني بابلو غويدي سيفتقد لخدمات عدد من اللاعبين المميزين الذين يعدون من أركان الكتيبة الأهلاوية، يتقدمهم المهاجم دجانيني للإصابة، ولاعب الوسط البرازيلي سوزا لإيقافه بالبطاقة الحمراء في مباراة الذهاب، والمهاجم السوري عمر السومة لعدم قيده في كشوفات الفريق عربياً.

وتشكل هذه الغيابات ضربة موجعة للمدرب كونه يعتمد على هذه الأسماء بشكل كبير خلال الفترة الحالية.

ويعاني “الأخضر” فنياً وتسببت مشاكله في التعثر بالدوري، وكان آخر ذلك أمام الفيحاء بالتعادل، الأمر الذي صعب مهمته في اللحاق بالمتصدر ويطمح الأهلي في مصالحة جماهيره من خلال إهدائهم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، وهو قادر على ذلك متى ما أجاد غويدي قراءة المباراة وحضر اللاعبون ذهنياً وفنياً.

على الطرف الآخر، فإن الفريق الجزائري لن يكون صيداً سهلاً، خصوصاً وأن إدارته غربلت الفريق فنياً، من خلال إقالة المدرب السابق المغربي رشيد الطاوسي، والاستعانة بالمدرب نورالدين بن زكري الذي يعرف الأهلي جيداً كونه سبق وأن درب الرائد.

ويعاني وفاق سطيف من مشاكل معنوية أكثر من كونها فنية، فالفريق دفع خلال الفترة الماضية ثمن خروجه من الدور نصف النهائي من دوري أفريقيا على يد الأهلي المصري، الأمر الذي انعكس على نتائجه محلياً وعربياً.

ويحتل وفاق سطيف المركز الثالث في الدوري الجزائري، ونجح بن زكري في أول مهمة له عندما قاد الفريق للفوز على متصدر الدوري اتحاد الجزائر.