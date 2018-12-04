جدة- الوئام:

يلتقي اليوم الثلاثاء فريقا الاهلي السعودي ووفاق سطيف الجزائري في مباراة العودة لدور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر 4-12-2018 بكأس زايد للأبطال

ويسعى الراقي إلى تأكيد تفوقه، بعدما استطاع تحقيق المكسب في مباراة الذهاب خارج أرضه، بفوز صعب عبر هدف وحيد، أحرزه اللاعب عبدالرحمن غريب، في الدقيقة 57، مقابل لا شيء.

مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر 4-12-2018 بكأس زايد للأبطال

ووقع اختيار لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، على الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة المباراة، ويعاونه طاقم تحكيم يضم محمود أبو الرجال، من مصر ووليد أحمد، من السودان، والحكم الرابع السوداني، الفاضل أبوشنب.

مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر 4-12-2018 بكأس زايد للأبطال

وفي حال صعود النادي الأهلي إلى دور ربع النهائي بالفوز على النادي الجزائري، فسيكون هو النادي السعودي الثاني الذي يصعد لهذا الدور بعد الهلال، فيما خرج النصر على يد نادي مولودية الجزائر، وأقصي الاتحاد على يد الوصل الإماراتي في دور الـ 32.

مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر 4-12-2018 بكأس زايد للأبطال

تلعب المباراة على ستاد مدينة الملك الملك عبدالله الرياضية (ملعب الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يذاع اللقاء على قناة أبوظبي الرياضية.