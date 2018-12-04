الذهب يرتفع بنسبة 0.5% لأعلى مستوى في أكثر من شهر

الوئام - وكالات

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، في وقت سابق من الجلسة، مع انخفاض الدولار، وصعد الذهب بنسبة 0.5% إلى 1237.21 دولار للأوقية.

ولامست الأسعار ذروة 1238.20 دولار، في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 أكتوبر الماضي، بينما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% لتصل إلى 1242.9 دولار للأوقية.

وقال فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لأبحاث السلع الأولية لدى “اس.ام.سي كومتريد”: “بعد قمة مجموعة العشرين تراجع الشراء في مؤشر الدولار كملاذ آمن ولذا يبدو الذهب قويا جدا“ مضيفا أن 1250 دولارا هو الهدف القادم للمعدن”.

وضعف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، اليوم، مع تعزز ثقة المستثمرين في الأصول عالية المخاطر إثر حدوث انفراجة في التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وتعرضت العملة الأمريكية لمزيد من الضغط بفعل تراجع عوائد سندات الخزانة لأدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

أما عن المعادن الأخرى، فقد زاد البلاديوم نحو 1% في المعاملات الفورية إلى 1215.08 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1221.95 دولار خلال الجلسة السابقة.

وصعد الفضة 0.7% إلى 14.47 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.6% إلى 801.24 دولار.