القيادة تهنئ ملك مملكة تايلند بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الوئام - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، برقية تهنئة لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلاند بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة تايلاند الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية مماثلة لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلاند بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة تايلاند الصديق المزيد من التقدم.