الغفيلي: 16 سعوديا يموتون يوميا نتيجة حوادث السير

الوئام - متابعات

أكد المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية، الدكتور فهد الغفيلي، أن نسبة الإعاقة في المملكة تصل إلى 8 % من عدد السكان بحسب الدراسات الأخيرة ، مشيرًا إلى أن المملكة تحتل النسبة الأعلى في العالم في معدل إصابات الحبل الشوكي حيث إن هناك نحو 62 مصابًا لكل مليون شخص ومعظمها بسبب الحوادث المرورية.

كما أنها تحتل المركز الأول في الخسائر المادية والبشرية والإعاقات، حيث تقدر الخسائر المادية نتيجة تلك الحوادث بنحو 26 مليار ريال سنويًا، مبينًا أنها تتسبب في وفاة 16 شخصًا كل يوم وإصابة 35 آخرين بإعاقات مزمنة.

جاء ذلك، أمس، خلال احتفال مستشفى التأهيل، بمدينة الملك فهد الطبية باليوم العالمي للإعاقة، بحضور عدد من أصحاب الهمم العالية ومشاركتهم في هذا اليوم .

وأضاف: “إقامة فعالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى اندماجهم في المجتمع، إضافة لنشر الوعي لديهم عن الخدمات التأهيلية التي تقدم بالمدينة الطبية، التي يمكن من خلالها استعادة المجرى الطبيعي للحياة، كذلك دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في معرفة حقوقهم وواجباتهم، وإضفاء جو من المرح والدعم النفسي لهم”.

واشتملت الفعالية على عدد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة للاحتفال بهذا اليوم، ومشاركة عدد من الشركات والجهات الخارجية للتعريف عن المنتجات التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة بالتوجه نحو الاستقلال الذاتي.