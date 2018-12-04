تعرف على أكثر التطبيقات والألعاب رواجا.. في قائمة “آبل”

واشنطن - الوئام:

تقدم تطبيق “يوتيوب” للمركز الأول، في قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا على أجهزة “آبل”، للعالم الجاري 2018، متفوقا على “إنستجرام” و”سناب شات”، بعد أن كان في المركز الثالث العام الماضي.

بينما تراجع تطبيق “بيتموجي” الأكثر تحميلا في 2017، للمركز السادس، على أجهزة “آيفون” و”آيباد”، حسب ما أشار موقع “ماشبل“.

وبين “ماشبل” أن تطبيق “يوتيوب” أصبح “المنافس الأشرس” لمواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشار استفتاء أخير أن “يوتيوب” يعد الموقع الأكثر استخداما بين المراهقين.

فيما دخل تطبيق “تيك توك” الصيني إلى قائمة العشرين الأوائل، بالإضافة لتطبيقات جوجل مثل “كروم” و”فوتوز”، التي لاقت نجاحا كبيرا في 2018.

أما بالنسبة للألعاب، فتصدرت لعبة “فورت نايت” قائمة الألعاب الأكثر تحميلا في 2018، فيما أتت لعبة “ببجي”، صاحبة الشعبية الكبيرة في العالم العربي، بالمركز الرابع.

وجاء ترتيب قائمة التطبيقات الأكثر انتشارا لعام 2018 كالآتي: “يوتيوب”، “انستجرام”، “سناب شات”، “فيسبوك ماسينجر”، “فيسبوك”، “بتموجي”، “نيتفليكس”، “جوجل ماب”، “جي ميل”، وأخيرا “سبوتيفاي”.