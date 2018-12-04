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تحديث جديد لـ”سكايب” يحمل ميزة “مذهلة” وفق تقنيات “الذكاء الصناعي”

تحديث جديد لـ”سكايب” يحمل ميزة “مذهلة” وفق تقنيات “الذكاء الصناعي”
weam.co/558188
الوئام - متابعات

طرحت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية، تحديثا جديدا، على تطبيق التراسل الفوري الخاص بها “سكايب”، قالت تقارير متخصصة إنه يحمل ميزة “مذهلة” للمستخدمين.

ويضيف تطبيق “سكايب” ميزة إضافية جديدة، وهي النصوص المكتوبة على مكالمات الفيدي، وفق ما أورده تقرير موقع “أندرويد بوليس” المتخصص في التكنولوجيا.

وتعمل الخاصية الجديدة عبر “سكايب” وفق تقنيات “الذكاء الاصطناعي”، أي أن المستخدم بمجرد أن يتحدث، سيترجم البرنامج كلامه مكتوبا على الدردشة المرئية، بجانب نقل الصوت أيضا.

ووعدت “مايكروسوفت” أن توفر تلك الخدمة في وقت لاحق، مرفقة بترجمة للكلام، إذا ما كان الشخص يتحدث بلغة مختلفة عن اللغة الخاصة بالمتحدث معه عبر “سكايب”.

وأطلقت الشركة الأمريكية تقنيتها الجديدة، أمس، تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون ذلك التحديث علىسكايبمثاليا لمن يعانون من ضعف السمع، أو يواجهون مشاكل في استقبال الصوت بسبب ضعف خدمات الإنترنت.

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