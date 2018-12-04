النائب العام: جولاتنا الميدانية تأتي لتحري العدالة وحفظ الحقوق

الرياض- الوئام:

قال النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب أن الرسالة التي تريد النيابة نقلها للمواطنين من خلال الجولات الميدانية لمناطق ومحافظات المملكة هي أن المواطن والمقيم محل اهتمام وعناية من قبل ولاة الأمر، وهدفنا في النيابة الإنجاز وتحري العدالة وحفظ الحقوق.

وأشار الشيخ المعجب في ختام زيارته لمنطقتي الجوف والحدود الشمالية ومحافظة القريات التي بدأها يوم الأحد الماضي أن اللقاءات التي جمعته بالعاملين في فروع النيابة ودوائرها كانت تحمل رسالة لكافة منسوبي النيابة في الفروع والدوائر بأن النيابة العامة تحرص على تجويد أداء العاملين لمواكبة تطور جهاز النيابة لتحقيق الأهداف المنشودة منه بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030.

وأكد أننا في جهاز النيابة حريصين على أن نكون في تواصل مع العاملين من خلال مثل هذه الزيارات لهم في مكاتبهم.

وكان النائب العام قد التقى خلال جولته على عدد من مناطق ومحافظات المملكة بالمراجعين ومديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية والعاملين في فروع النيابة ودوائرها وبحث كل ما من شأنه تسهيل إجراءات معاملات المواطنين والمقيمين وتطوير أداء الفروع والدوائر في تلك المناطق والمحافظات.