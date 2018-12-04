شاعر يهدي قصيدة “مذاخير الإمام” للقيادة ووزير الداخلية

الوئام- متابعات

أنشد الشاعر محمد بن سند العصيمي، قصيدة بعنوان “مذاخير الإمام”، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير من بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، قال فيها:

سلام الله على رأس يروس الروس مليك الحزم ساس العزم عز الدين أخو نوره

هذا سليمان بن عبدالعزيز النادر القرناس طويل الشبر حلال العصايب راجح شوره

مذاخير الإمام الكايد الساطي قوي الباس له الرايات فوق الطود بالنوماش منشورة

على أرض المملكة حكم عدال مع جميع الناس بتطبيق الشريعة سنته بالحق مأثورة

على يمناه زيزوم عزوم للوطن نبراس ولي العهد وإشداد المعالي معتلي كوره

على فكره وتطويره هميم ما يعرف الياس يدق المعتدي يوم الملاقي دق في زوره

فعول محمد الجزلات دايم يرفع الراس على مر الزمن وأعمال بن سلمان مشهوره

ولا ننسى وزير الداخلية للخطر دواس عيون ساهرة لأمن الوطن ما تقبل البوره