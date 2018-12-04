تذمر أوساط المواطنين من كهرباء الطائف

الطائف- الوئام- عبدالله العازمي:

تذمر العديد من المواطنين والمراجعين من توقف معاملاتهم في خدمات المشتركين في كهرباء الطائف بسبب خلل فني في نظام الرسائل منذ أسبوعين تقريبا.

وقال “ع .م”، لـ”الوئام”: لا زلت انتظر رقم معاملتي منذ ١٥ يوما لاستكمال إجراءات إيصال التيار الكهربائي لمنزلي وهو رقم عدم الممانعة الموجه لأحد البلديات الفرعية بالطائف.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام”، من المراجعين، بأن موظفي شركة الكهرباء أبانو أن النظام يعمل لدقائق ويتوقف لساعات، مضيفين أن شركة الكهرباء أبلغت أمانة الطائف بالعطل ولم يرد اَي تجاوب بهذا الخصوص.

وطالب عدد كبير من المواطنين، مدير شركة الكهرباء بالطائف، وأمين محافظة الطائف، بسرعة إصلاح العطل في نظام الرسائل الذي عطل معاملاتهم ومصالحهم.