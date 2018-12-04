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رئيس الوزراء العراقي يعلن

أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة في الحكومة العراقية

أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة في الحكومة العراقية
weam.co/558221
الوئام- واس

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب العراقي، أسماء المرشحين لشغل المقاعد الوزارية الشاغرة الثماني، ومن المقرر أن يصوت المجلس عليها في جلسة اعتيادية تُعقد في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء.

والأسماء المرشحة لهذه المقاعد التي ستخضع للتصويت لنيل الثقة -بحسب بيان حكومي عراقي- هي كل من فالح فهد فيصل الفياض لوزارة الداخلية، وفيصل فنر الفيصل الجربا لوزارة الدفاع، وقصي عبدالوهاب السهيل لوزارة التعليم العالي، وصِبا خير الدين الطائي لوزارة التربية، وعبد الأمير الحمداني لوزارة الثقافة، وهناء عمانوئيل كوركيس لوزارة الهجرة والمهجرين، ودارا نور الدين لوزارة العدل، ونوري صباح حميد عبطان الدليمي لوزارة التخطيط.

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