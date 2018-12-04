البلديات توجه تحذيرا لأصحاب المباني غير المكتملة والمهملة

الرياض- الوئام:

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميماً لجميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بإشعار أصحاب المباني الواقعة على شوارع رئيسية أو فرعية داخل حدود التنمية ولم يُستكمل بناؤها وتركها مدة طويلة من الزمن، باستكمال بناؤها أو تحصينها بما يمنع من دخول المبنى واستغلاله لأغراض مخلة بالأمن، وإن لم يُعرف صاحبها تقوم الأمانة أو البلدية بذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وتستوفي التكاليف من صاحبه مع دفع الغرامة المقررة حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية .

وشددت الوزارة على أن ترك هذه المباني دون استكمال لمدة طويلة من الزمن يتسبب في أخطار امنية ، وصحية، إضافة إلى ما تسببه من تشويه للمشهد البصري والمداخل الرئيسية لبعض المدن والمحافظات.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه لوحظ في بعض مدن المملكة والمحافظات قيام بعض المواطنين بإنشاء مبان خاصة داخل حدود التنمية على شوارع رئيسية لم يستكمل بناؤها وتركها لفترة طويلة من الزمن مما جعلها بحالتها الراهنة مأوى للحيوانات السائبة وملاذاً لبعض المخالفين والمخلين بالأمن.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أضافت مؤخراً نصاً صريحاً في التعليمات التنفيذية للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية يعالج هذه الحالات وأن يكون لجميع المباني في جميع المواقع ” المباني الواقعة على شوارع رئيسية أو فرعية داخل حدود التنمية” بدلاً عن المباني الواقعة في شوارع رئيسية فقط.