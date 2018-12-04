“الغذاء والدواء” تطالب الجهات الصحية بالإبلاغ عن نقص الأدوية إلكترونيا

الرياض- الوئام:

خاطبت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الجهات الصحية في المملكة، لتوجيه مقدمي الخدمة والرعاية الصحية باستخدام نظام “تيقظ” الالكتروني في الإبلاغ عن نقص كميات الأدوية، وذلك لتتمكن الهيئة من اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تسهم في تحقيق التوّفر الدوائي.

وأشارت الهيئة إلى أنها أضافت خدمة الكترونية لاستقبال بلاغات نقص كميات المستحضرات الصيدلانية ضمن نظام “تيقظ”، ليتم استقبال البلاغات والرد عليها من خلال النظام.

ولفتت إلى أن بإمكان مقدمي الخدمة والرعاية الصحية الإبلاغ عن نقص كميات الأدوية عبر نظام تيقظ https://ade.sfda.gov.sa