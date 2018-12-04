أمانة الشرقية: الانتهاء من 146 منحة بالأوامر السامية في محافظة النعيرية

الوئام- متابعات

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن الانتهاء من 146 منحة من الأوامر السامية بالدمام والتي نفذت في محافظة النعيرية ضمن الدفعة الثانية، مؤكدة على أنها عازمة على إنهاء جميع المنح التي بحوزتها.

وقال مدير عام الإدارة العامة للأراضي والممتلكات، صالح بن عبد الرحمن الراجح، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم الإعلان مسبقا عن دفعات قد أنهتها الأمانة، موكدا أن الأمانة عازمة على إنهاء جميع المنح التي لديها، حال توفر الأراضي والتي يمكن الاستفادة منها، بالتنسيق مع البلديات المرتبطة مع الأمانة.

وأوضح أنه سيتم الإعلان في حينه عن المنح التي سيتم تنفيذها، مشيرا الى أنه يمكن معرفة من صدرت لهم المنح وتم إحالتها إلى بلدية محافظة النعيرية عبر الرابط www.eamana.gov.sa

وأكد “الراجح”، أن الأمانة تعمل جاهدة على إنهاء جميع الأوامر السامية لديها في غضون الفترة القادمة، حيث سبق لها أن أنهت المرحلة الأولى من المنح والتي غطت حتى تاريخ 1416هـ، كما أنهت المرحلة الثانية من الأوامر السامية التي صدرت للمواطنين بمدينة الدمام وغطت حتى عام 1421هـ، وكذلك المرحلة الثالثة والتي غطت عامي 1425 و 1426، وبهذا تكون الأمانة أنهت ثلاث مراحل من المنح فيما سيتم الإعلان تباعا عن الدفعات القادمة بعد الانتهاء من كل دفعة، مؤكدا أن أمانة الشرقية تعمل جاهدة على إنهاء جميع المنح الصادرة بالأوامر السامية تباعا وحسب الإمكانيات.