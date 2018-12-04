“السعودية للصناعات العسكرية” تستعرض فرص التعاون مع مصر

واس - الوئام:

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI”، عن مشاركتها في فعاليات المعرض الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية “إيديكس” 2018، الذي يقام برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018م في مركز مصر الدولي للمعارض، وتشارك فيه أكثر من 350 شركة عارضة مختصة بالصناعات العسكرية والقطاعات الداعمة لها من 41 دولة حول العالم.

وافتتح المعرض فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عددٍ من كبار الشخصيات، والمسؤولين من القوات المسلحة المصرية، والملحقين العسكريين، بالإضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام.

وضمن جولة فخامته في المعرض، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة جناح شركة SAMI، حيث اطلع فخامته على خطط الشركة الرامية إلى توطين 50% من الإنفاق العسكري للمملكة، بالإضافة إلى إنجازاتها وخدماتها العسكرية في مجالاتها الأربعة المتخصصة، مبدئا فخامته إعجابه بالنهضة التي يشهدها قطاع الصناعات العسكرية السعودية.

وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI” الدكتور أندرياس شوير عن اعتزازه بتواجد الشركة السعودية للصناعات العسكرية في معرض “إيديكس” 2018، وقال: “نحن سعداء بتواجدنا في هذا الحدث الدولي الضخم الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات بين صناع القرار وكبار المسؤولين والعاملين في قطاع الصناعات العسكرية حول العالم، والتعرف على أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية”.

وقال الدكتور شوير: “تأتي مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية في معرض “إيديكس” ‏بهدف استعراض فرص التعاون والشراكة مع قطاع الصناعات العسكرية في مصر كونه أحد الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد المصري، وسيعمل مشروع SAMI-Navantia المشترك الذي تم إبرامه مؤخراً على تعزيز القدرات المحلية في المجال البحري واستكشاف فرص جديدة، مثل التعاون على برنامجي الفرقاطات الحربية وقوارب الدوريات للقوات البحرية المصرية، كما يعتزم المشروع المشترك المدعوم بالكامل من الحكومة السعودية، المشاركة رسمياً في تلك المناقصات بمحتوى إقليمي يزيد عن 60% من إجمالي حجم العقد”.

وأضاف : “نحن نؤسس لحضورٍ أقوى لشركتنا في السوق المصرية الواعدة، وذلك لأهميتها القصوى بالنسبة لنا، إذ شهدت السنوات الأربع الماضية نمواً ملحوظاً لمختلف الشركات المملوكة للقوات المسلحة المصرية، فيما يُتوقع أن يصل الإنفاق العسكري السنوي في مصر إلى 5,6 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2022م، وسنستثمر مشاركتنا في المعرض لتعزيز استراتيجية تصدير منتجاتنا وخدماتنا العسكرية إلى الدول الحليفة، إذ نسعى إلى الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية بحلول العام 2030م”.

ويشهد جناح شركة ‏SAMI‏ في المعرض عرض لنظام “نافانتيس” NAVANTIS، وهو نظام تدريب متكامل متطور وأحد المنتجات التي سيتم تطويرها من خلال مشروع SAMI-Navantia المشترك، وذلك بالاستناد إلى خبرة شركة نافانتيا الإسبانية، كما يتم عرض أربع منتجاتٍ رئيسية مصنعة من قبل معهد الأمير ‏سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة، بما فيها: طائرة ‏”شاهين”، وطائرة “يمامة”، وجهاز الرادار “منار”، وجهاز رصد الضوضاء.‏

وتُعَد شركة SAMI كياناً وطنياً مملوكاً لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وتأسست في مايو من عام 2017م، وتقدم منتجات وخدمات عسكرية في أربعة مجالات أساسية، هي: الأنظمة الجوية، والأنظمة ‏الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية، وتهدف الشركة إلى خفض الاعتماد على المشتريات الأجنبية في هذا المجال، فيما يتطلع القائمون إلى المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بحوالي 14 مليار ريال سعودي (3,7 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030م، في حين تسعى الشركة لاستثمار ستة مليارات ريال سعودي (1,6 مليار دولار أمريكي) في مجال البحث والتطوير، وإيجاد حوالي 40 ألف فرصة عمل لأبناء وبنات المملكة.