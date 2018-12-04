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في حلب واللاذقية وإدلب

قوات الأسد تواصل قصف مناطق الهدنة “الروسية – التركية”

قوات الأسد تواصل قصف مناطق الهدنة “الروسية – التركية”
weam.co/558270
واس - الوئام:

عاودت قوات نظام الأسد بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، قصفها لأماكن في حلب وحماة واللاذقية وإدلب، وأماكن أخرى في أطراف ومحيط التمانعة وحيش وجرجناز وخان شيخون بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي الواقعة ضمن مناطق الهدنة الروسية التركية والمنطقة منزوعة السلاح.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن قوات نظام الأسد استهدف بصاروخي كورنيت قرية الصخر شمال حماة، دون معلومات عن تسببها بخسائر بشرية، وقصفت مناطق في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، بأكثر من 10 قذائف.

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