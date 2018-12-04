البرلمان العراقي يفشل في التوافق على الحقائب الوزارية الشاغرة

الوئام- متابعات

فشل البرلمان العراقي في التوافق على الحقائب الوزارية الشاغرة وقرر تأجيل جلسته إلى الخميس المقبل، لعدم اكتمال النصاب وحدوث مشادات بين الأعضاء خارج قاعة التصويت، وفقًا لما أعلنته “سكاي نيوز”.

فيما قاطع نواب كتلة الإصلاح جلسة البرلمان التي خصصت للتصويت على الحقائب الوزارية الشاغرة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أعلن في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب العراقي، أسماء المرشحين لشغل المقاعد الوزارية الشاغرة الثماني، التي كان من المقرر تصويت المجلس عليها.

وشملت قائمة الأسماء المرشحة لهذه المقاعد، فالح فهد فيصل الفياض لوزارة الداخلية، وفيصل فنر الفيصل الجربا لوزارة الدفاع، وقصي عبدالوهاب السهيل لوزارة التعليم العالي، وصِبا خير الدين الطائي لوزارة التربية، وعبد الأمير الحمداني لوزارة الثقافة، وهناء عمانوئيل كوركيس لوزارة الهجرة والمهجرين، ودارا نور الدين لوزارة العدل، ونوري صباح حميد عبطان الدليمي لوزارة التخطيط.