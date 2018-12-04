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تكبدت الميليشيات خلالها خسائر في الأرواح والمعدات

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في البقع بمحافظة صعدة

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في البقع بمحافظة صعدة
weam.co/558276
الوئام- واس

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمنية، اليوم الثلاثاء، من تحرير مواقع جديدة في مديرية البقع شمالي محافظة صعدة شمال اليمن.

وذكر أركان كتيبة الاقتحام في لواء العز، الرائد خالد النمر، في تصريح لموقع “سبتمبر نت”، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش حررت عدد من التباب المهمة في منطقة الخشبة.

وأوضح الرائد النمر، أن تحرير تلك المواقع جاء عقب هجوم مباغت شنته كتيبة الاقتحام بقيادة العقيد رشاد الحرازي، على مواقع تمركز المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في تلك التباب، مؤكدا أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الإرهابية، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

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