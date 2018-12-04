التعليقات: 0

تفاصيل الوظائف الشاغرة بمركز الأمير سلطان لعلاج أمراض القلب

تفاصيل الوظائف الشاغرة بمركز الأمير سلطان لعلاج أمراض القلب
weam.co/558279
الرياض- الوئام

أعلن مركز الأمير سلطان لعلاج أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، بعدة تخصصات، للعمل بمقر المركز في العاصمة بالرياض.

وأكد المركز أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، على أن يبدأ من 26/3/1440هـ حتى 11/4/1440هـ، وشملت الوظائف التي أعلنها المركز مسميات:

مساعد توظيف: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات “الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو الإدارة العامة، أو إدارة المستشفيات”.

مشرف خدمات منزلية: شهادة الدبلوم في تخصصات “إدارة الفنادق والمطاعم، وإدارة المؤسسات”، ويفضل درجة البكالوريوس.

مسؤول الخدمات المنزلية: درجة البكالوريوس في تخصصات “إدارة الفنادق والضيافة، أو الإدارة العامة” أو ما يعادلها.

روابط ذات صلة

«948» فرصة تدريبية على رأس العمل للنساء

«948» فرصة تدريبية على رأس العمل للنساء

تفاصيل الوظائف الشاغرة في الخطوط الحديدية

تفاصيل الوظائف الشاغرة في الخطوط الحديدية

تفاصيل الوظائف في تعليم مكة المكرمة

تفاصيل الوظائف في تعليم مكة المكرمة

تفاصيل: وظائف براتب 6915 ريال سعودي في الخطوط السعودية

تفاصيل: وظائف براتب 6915 ريال سعودي في الخطوط السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>