تفاصيل الوظائف الشاغرة بمركز الأمير سلطان لعلاج أمراض القلب

الرياض- الوئام

أعلن مركز الأمير سلطان لعلاج أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، بعدة تخصصات، للعمل بمقر المركز في العاصمة بالرياض.

وأكد المركز أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، على أن يبدأ من 26/3/1440هـ حتى 11/4/1440هـ، وشملت الوظائف التي أعلنها المركز مسميات:

مساعد توظيف: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات “الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو الإدارة العامة، أو إدارة المستشفيات”.

مشرف خدمات منزلية: شهادة الدبلوم في تخصصات “إدارة الفنادق والمطاعم، وإدارة المؤسسات”، ويفضل درجة البكالوريوس.

مسؤول الخدمات المنزلية: درجة البكالوريوس في تخصصات “إدارة الفنادق والضيافة، أو الإدارة العامة” أو ما يعادلها.