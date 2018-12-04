وكالات إيرانية رسمية تحذف تصريحات “مسؤول حكومي” عن الانهيار الاقتصادي

متابعات - الوئام

اضطرت وكالات إيرانية رسمية إلى حذف تصريحات رئيس منظمة التخطيط والميزاينة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، التي أدلى بها مساء الاثنين في مؤتمر صحفي، بأن مصادر دخل طهران المالية انخفضت بمقدار الثلث

وتتزامن تصريحات المسؤول الإيراني مع مناقشة لائحة الميزانية الحكومية للسنة المالية الجديدة، والتي تبدأ في 21 مارس، حيث كان من المتوقع إرسالها إلى البرلمان الخميس المقبل، لكن جرى تأجيل الموعد حتى منتصف ديسمبر.

وكشفت إذاعة صوت أمريكا الناطقة بالفارسية، أن “نوبخت” أوضح أن قرابة 1.5 مليون برميل نفط قد جرى اقتطاعها من إنتاج بلاده اليومي، ومن المتوقع أن تحدد الميزانية الإيرانية الجديدة سعر برميل النفط عند 54 دولاراً، وكذلك سعر صرف الدولار الأميركي عند 57 ألف ريال (5700 تومان).

وتؤكد اعترافات رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية محدودية موارد طهران، وتشير الأرقام إلى أن صادرات وإنتاج إيران من النفط الخام قد تراجع بالفعل على مدار الأشهر الأخيرة، حيث فقدت صناعة النفط الإيرانية نحو 156 ألف برميل يومياً طوال أكتوبر الماضي، بحسب تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).