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مجلس الأمن يجتمع لبحث إطلاق صواريخ باليستية إيرانية

مجلس الأمن يجتمع لبحث إطلاق صواريخ باليستية إيرانية
weam.co/558290
متابعات - الوئام

يجتمع مجلس الأمن الدولي، وفقا لطلب ثلاث قوى غربية مشتركة في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، الذي يقول إن إطلاق الصواريخ الباليستية لطهران “لا يتفق” مع قرار المجلس الذي صادق على الاتفاق.

وبعثت فرنسا وألمانيا وبريطانيا برسالة إلى المجلس، والتي تم تداولها يوم الثلاثاء، قائلة إن إطلاق إيران صاروخين من طراز ذو الفقار وصواريخ قيام قصيرة المدى في 30 سبتمبر/ أيلول و1 أكتوبر/ تشرين الأول “قادرين بطبيعتهما على توصيل أسلحة نووية”.

ويدعو بند في قرار مجلس الأمن لعام 2015 إيران إلى “عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية”.

قبيل اجتماع مجلس الأمن المغلق يوم الثلاثاء وصفت مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة، كارين بيرس، إطلاق الصواريخ بأنه “سلوك غير متناسق” لكنها قالت إن هناك حاجة لمزيد من المعلومات لتحديد ما إذا كان ينتهك قرار الأمم المتحدة أم لا.

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