بوب كوركر… ذراع قطر في مجلس الشيوخ الأمريكي

الرياض - الوئام

تدور ذراع الدوحة الإعلامية قناة الجزيرة في دوائر مفرغة من خلال مصادر بعينها تعتمد عليها في نقل مادتها الإعلامية، لإيهام الجمهور العربي بمهنيتها وتحقيق أهداف تقاريرها التي تستهدف الدول العربية.

بخلاف المصادر التي صنعتها الجزيرة بأموال الدوحة، والتي كانت بمثابة مادتها الإعلامية الأولى للنقل، عن طريق بث المواد الإخبارية مرة أخرى وكأنها كشف إعلامي، وتضمنت هذه القائمة: ميدل إيست أي، والعربي الجديد، والقدس العربي، ديلي صباح.

إلى جانب هذه المصادر برزت أسماء سياسيين بعينها على قناة الجزيرة من الداخل الأمريكي، لصبغ تقاريرها بصبغة دولية لكي تنطلي الخدعة على المشاهدين، وأتي على رأس القائمة اسم السيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر، كأحد المدافعين عن النظام القطري في الداخل الأمريكي.

لماذا بوب كوركر؟

برز اسم كوركر على قناة الجزيرة بقوة أعقاب إعلان المقاطعة العربية لدولة قطر بسبب سياستها الداعمة للإرهاب وتورطها في تمويل جماعات مسلحة في المنطقة مما يهدد استقرار الدول، وقتها سعت الدوحة بكل قوة بالاتصال بدوائر صنع القرار الأمريكي لمحاولة الضغط بطريقة غير مباشرة على الدول العربية للتخيف من وطأة القرار على اقتصادها.

سربت وسائل إعلام أمريكية تفاصيل اللقاء غير الرسمي بين وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع السيناتور بوب كوركر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ونائبه في واشنطن، قبل أن تعترف وسائل إعلام الدوحة بأن اللقاء تم لمناقشة مجريات الأمور في المنطقة العربية.

لكن ما لم تعلنه الجزيرة عن تفاصيل اللقاء، والذي كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية، مأدبة الغداء الخاصة التي دعي لها وزير الخارجية القطري من قبل السيناتور كوركر، دون مزيد من التفاصيل عن طبيعة الاجتماع الذي جاء في خضم أزمة مشتعلة بين قطر والدول العربية المقاطعة.

لكن يبدو أن تفاصيل اتفاق ما بعد مأدبة غداء كوركر في واشنطن، ظهرت نتائجها بعدها بنحو أسبوع، عندما أفردت الجزيرة في تقرير موسع لها طلب السيناتور الأمريكي كوركر، في تحرك يمثل ضغطا على الدول العربية لصالح قطر، من واشنطن، تخفيض مبيعات الأسلحة للدول الخليجية المقاطعة للدوحة حتى العدول عن قرارها، ذلك الطلب الذي لم تلتفت له واشنطن بأي حال من الأحوال وأعلنت رفضه تخوفا على اهتزاز علاقتها الدبلوماسية والاقتصادية بدول الخليج.

ومنذ وقتها وأصبح اسم كوركر، المهتم بشدة بأزمة قطر بعيدا عن العلاقات الأمريكية بالدول العالم الأخرى، ضيفا دائما على شاشة الجزيرة، وتصدرت تصريحاته الصفحات الرئيسية للأذرع الإعلامية للدوحة، والمصدر الخارجي الموثوق به داخل مجلس الشيوخ الأمريكي.