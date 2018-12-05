نائب في البرلمان التركي يحذر من الاستثمار في تركيا: لم تعد ملاذا آمنا

متابعات - الوئام

قال النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري، أيكوت أردوغدو، إن تركيا لم تعد ملاذا آمنا للمستثمرين؛ لأن اقتصادنا لاينمو، وهو بكل وضوح في مرحلة هبوط وانهيار، ولا يجب أن نهرب من هذا المصير.

وأضاف النائب التركي، في فيديو نشرته وسائل إعلام تركية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الاستثمار في تركيا ينهار يوما بعد يوم، نخفض بشكل ملحوظ لكل العالم، لم تعد تركيا في مرحلة النمو كما أعلنت الحكومة وهذه هي الحقيقة.

وتابع أن تركيا في مرحلة ركود، ويقال عن هذه المرحلة ركود التضخم، والانكماش مع التضخم أشرس سرطانات الاقتصاد التي تعيشها في الوقت نفسه.

وأظهرت بيانات رسمية في وقت سابق أن مؤشر ثقة المستهلك الاقتصادية في تركيا تراجع بواقع 4.8 نقطة، ليسجل أدنى مستوياته منذ عام 2008 عند مستوى 67.5 نقطة، بعدما كان يبلغ الشهر الماضي 71 نقطة.

ويتراوح مؤشر ثقة المستهلك بين 0 و200 نقطة، ويعكس المؤشر أقل من 100 نقطة وضعًا سلبيًا في ثقة المستهلك بينما يعكس تسجيل المؤشر أكثر من 100 نقطة وضعًا إيجابيًا.

وسجل مؤشر ثقة المستهلك هذا العام أدنى مستوياته منذ عام 2015، حيث سجل مؤشر ثقة المستهلك الذي يعتبر من المؤشرات الأساسية تراجعًا خلال شهر أكتوبر هذا العام إلى 57.3 نقطة بعدما كان يبلغ الشهر الماضي 59.3 نقطة.

وبهذا يتساوى المؤشر مع مستوياته في شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من عام 2008 الذين سجل خلالهما 55.7 و56.7 نقطة.

ويعكس مؤشر ثقة المستهلك مدى إقدام المواطن على الإنفاق ويؤثر مباشرة في ديناميات الإقتصاد الخاصة بالإنتاج التي تتشكل وفقا لطلبات المشتري. وعلى الرغم من هذا ارتفع مؤشر ثقة القطاع الحقيقي إلى 91.1 نقطة، كما ارتفع مؤشر ثقة قطاع الإنشاء إلى 58.7 نقطة.