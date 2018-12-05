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القبض على عصابة اعتدت على وافد وسلبت محفظته بالإكراه في جدة

القبض على عصابة اعتدت على وافد وسلبت محفظته بالإكراه في جدة
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الوئام-مكة

تمكنت شرطة جدة من القبض على عصابة من 4 أشخاص اعتدت على وافد وسلبت محفظته بالإكراه في جدة.

و صرح المتحدث الأعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن شرطة محافظة جدة باشرت بلاغاً بتاريخ  1440/3/17هـ  عن تعرض أحد الوافدين  لإعتداء من أشخاص مجهولين ، أثناء مروره بأحد الاحياء السكنية بمحافظة جدة  ، وسلب محفظته منه بالقوه والاكراه ، وقد اسفرت اجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها  عن تحديد هوية المتهمين بارتكاب الجريمة ، اربعة اشخاص في العقد الثاني من العمر ، والقبض عليهم ، وايقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة
وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، 

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