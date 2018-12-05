الكويت تأمل بالتوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن صفقة “أوبك+”

متابعات - الوئام

أعرب وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، الثلاثاء، عن أمله في التوصل إلى اتفاقات مع روسيا بشأن صفقة أوبك+.

وأجاب الرشيدي، للصحفيين، عن سؤال بشأن إمكانية التوصل لاتفاقات مع روسيا بشأن صفقة “أوبك+”: “أنا آمل”.

وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية في فيينا يوم 5 ديسمبر الجاري، وفي الـ6 من الشهر ذاته سيعقد في فيينا اجتماع لوزراء بلدان أوبك، وفي 7 ديسمبر سيعقد اجتماع وزاري للدول الـ25 المشاركة في اتفاقية “أوبك+”.

وتوصلت منظمة “أوبك” ودول خارجها في اجتماعها يوم 30 نوفمبر 2016 إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يوميا، بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط 558 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.

وجرى تمديد الاتفاق حتى نهاية عام 2018. وفي يونيو 2018، وافقت “أوبك+” على هدف لتجنب التجاوز في شروط الاتفاق، الذي كان عند 47 بالمئة. وفي الآونة الأخيرة، يتحدث المشاركون في الصفقة بشكل متزايد عن مخاطر زيادة العرض في المواد الخام في السوق عام 2019.