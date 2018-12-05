وظائف في جامعة الأمير فهد بن سلطان

أعلنت جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك عن توفر وظائف إدارية وأكاديمية شاغرة. وقالت أن الوظائف المتاحة لديها تفاصيلها كالأتي:
عميد كلية الهندسة
– حاصل على درجة الدكتوراه بنفس التخصص.
– خبرة لا تقل عن خمس سنوات و
– سبق له العمل كعميد أو نائب عميد.
عميد كلية الحاسب الآلي
– حاصل على درجة الدكتوراه بنفس التخصص.
– خبرة لا تقل عن خمس سنوات
– سبق له العمل كعميد أو نائب عميد.
عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية:
– حاصل على درجة الدكتوراه بنفس التخصص.
– خبرة لا تقل عن خمس سنوات
– سبق له العمل كعميد أو نائب عميد.
عميد كلية إدارة الأعمال:
– حاصل على درجة الدكتوراه بنفس التخصص.
– خبرة لا تقل عن خمس سنوات
– سبق له العمل كعميد أو نائب عميد.
وظائف أعضاء هيئة تدريس:
– تخصص (مدني، كهرباء، ميكانيك، هندسة حاسب علوم حاسب، كيمياء، فيزياء، رياضيات، لغة انجليزية، إدارة أعمال).
– حاصل على درجة الدكتوراه بنفس التخصص.
– خبرة لا تقل عن سنتين بنفس التخصص.
مدير مكتبة:
– حاصل على درجة الماجستير تخصص مكتبات.
– خبرة لا تقل عن سنتين بنفس التخصص.
وعلى جميع المتقدمين للوظائف إجادة اللغة الإنجليزية (محادث وكتابه) وسيتم التقديم عبر موقع الجامعة الإلكتروني أو إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي :HR@fbsu.edu.sa.