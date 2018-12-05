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سيبقى تحت المراقبة لـ20 عاماً على الأقل

السجن 25 عاماً لجندي أمريكي بتهمة مساعدة داعش

السجن 25 عاماً لجندي أمريكي بتهمة مساعدة داعش
weam.co/558349
واشنطن- الوئام:

حكم  على جندي أمريكي في هاواي بالسجن 25 عاماً لمساعدة تنظيم داعش الذي كان أعلن في وقت سابق عن ولائه له بحسب ما أفادت وزارة العدل.

ولدى خروجه من السجن، سيبقى إيكيكا كانغ الذي يبلغ من العمر 35 عاماً، تحت المراقبة لـ20 عاماً على الأقل.

وقال مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديمرز في بيان تعهد كانغ الدفاع عن الولايات المتحدة بصفته عنصراً في جيشنا، لكنه خان بلاده بإعلانه الولاء لتنظيم داعش ومحاولته إرسال وثائق له.

وفقاً للسلطات الأمريكية، بدأ كانغ في أوائل عام 2016 التقرب من أفكار التنظيم الإرهابي وكان يشاهد بانتظام أفلامه الدعائية على الإنترنت.

كما أخبر المدعين أنه خطط لارتكاب عمل إرهابي يستهدف سوق عيد الميلاد في هونولولو أو الثكنة التي يعمل فيها.

وكان الجندي الذي خضع لتدريب مكثف على القتال، قد نقل في صيف العام 2017 وثائق ومعدات عسكرية لعناصر في الإف بي آي قدّموا أنفسهم على أنهم وسطاء لتنظيم داعش.

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